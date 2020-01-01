Командир корабля ВМС пытался передать сведения России – СБУ

Капитан второго ранга начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство, утверждают в СБУ.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил ВСУ представителям спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сотрудники контрразведки установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на территорию Крыма.

"Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", – говорится в сообщении.

Установлено, что полученные сведения военный планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в Крыму. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из ВСУ.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне. Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, отменен его допуск к государственной тайне.

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Ранее сообщалось, что СБУ блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного офицера Военно-морских сил Украины. Он ездил в Крым и общался там с бывшими сотрудниками СБУ, которые теперь работают в ФСБ.

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