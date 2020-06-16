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Петрашко: Ситуация с инфляцией катастрофическая

Комментариев: 1
Министр жалуется на то, что вместо заложенной в бюджет инфляции в 11%, она сейчас составляет менее 2%.
Петрашко недоволен низкой инфляцией
Петрашко недоволен низкой инфляцией
facebook.com/mineconomdev

Министр экономики Игорь Петрашко считает низкую инфляцию в Украине катастрофической. Как сообщает Интерфакс-Украина, во вторник, 16 июня, он заявил, что в ЕС и США борются с подобной ситуацией.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - сказал он.

Отметим, в мае инфляция замедлилась до 1,7%. По итогам прошлого года инфляция составила 4,1%.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил министр.

"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", - добавил Петрашко.

Несмотря на кризис, Минэкономики не намерено внепланово пересматривать макропрогноз. 

Согласно прогнозу Кабмина, инфляции в 2020 году составит 7%, но в следующем году снизится до 5,9%.

 

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Теги: экономика, Минэкономики, инфляция, экономика Украины, рост цен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dj_qwe    16.06.2020, 19:38
Оценка:  +1
dj_qwe
Дурной совсем? и это министр говорит?

Нет инфляции - нет роста цен! Не нужно печатать национальную валюту - не растёт курс доллара и евро.

нет инфляции - легче проводить корректировку социальных стандартов, пенсий и мин.зарплат.

нет инфляции - не дорожают энергоносители...

Увольте неуча.
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