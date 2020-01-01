В Белой Церкви подростка убило током на вокзале

Прибывшие на место спасатели только констатировали смерть.

Подросток вылез на ж/д-вагон, где его и ударило током facebook.com/MNS.GOV.UA

В Киевской области от удара электротоком погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“16 июня в 14:45 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале г. Белая Церковь на вагон вылез ребенок, после чего его сразу ударило током“, - говорится в сообщении.

На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь. Прибыв на вызов, спасатели установили, что на вагоне лежит обгоревшее тело мальчика 2008 года рождения, на котором находились провода под напряжением.

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После отключения линии электропередач от напряжения, работники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли тело погибшего с товарного вагона.

Напомним, в Запорожье пьяный отец несколько раз ударил ножом 2-летнего сына. Спасти ребенка удалось благодаря оперативным действиям полицейских. Но мальчик в тяжелом состоянии.

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