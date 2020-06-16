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В центре Одессы перестрелка: СМИ пишут о бандитских разборках

Комментариев: 2
По информации полиции пострадавших нет, одесские СМИ пишут как минимум об одном раненном.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Патрульной полиции Одессы

В Одессе в центре города произошла драка со стрельбой. Как сообщает пресс-служба одесской полиции, в результате конфликта возле одного из заведений питания никто не пострадал. Событие квалифицированно как хулиганство.

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“Предварительно установлено, что между группой неустановленных лиц произошла ссора, в ходе которой ее участники совершили несколько выстрелов и скрылись“, - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли гильзу от предположительно травматического оружия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней, устанавливаются.

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По информации одесского издания “Думская“, конфликт произошел около 5 часов вечера во вторник, 16 июня, возле ресторана на Французском бульваре, 85/87.

Полиция ввела план “Перехват“ — разыскивается автомобиль Тойота Ланд Крузер черного цвета с госномерами ВН 0101КА и автомобиль БМВ 3-й серии, купе, без номеров.

По информации наших источников в прокуратуре, на Французском выясняли отношения две бандитские группировки. Одесский предприниматель, работающий в сфере IT-технологий, попытался дать отпор ОПГ Джавида Исмаилова (Измайлова) – бывшего кикбоксера, ныне находящегося в розыске, - пишет издание.

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По информации “Думской“, Измайлов навязывал айтишнику свою “крышу“. Предприниматель обратился за помощью к знакомым из Киева, которые послали в Одессу группу поддержки из “спортсменов“. В ходе драки одному из киевлян ударили ножом в бок, однако от госпитализации мужчина отказался.

Напомним, двое одесских военных устроили стрельбу у детского центра Молодая гвардия. Нетрезвые военные решили пострелять в три часа ночи. Мужчины стреляли в воздух.

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Теги: стрельба, Одесса
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Комментариев (2)
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Woodbrother    16.06.2020, 19:58
Оценка:  +5
Woodbrother
Всего лиш год правят долбанные слуги, а в стране хаос и бардак.
LeonMaster    16.06.2020, 21:00
Оценка:  +1
LeonMaster
вот тебе лишь бы придраться, здесь главная новость дня, наш квнщик №1 в стране судится с художником из-за оскорбления, вот где нужно разбираться и уделять время государя, кто-то что-то про него сказал.
А какие-то криминальные разборки, я тебя брошу, делов то, рейтинг на этом не построишь
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