Пробное ВНО онлайн сдали более 100 тысяч человек

Однако настоящее ВНО нельзя провести онлайн, подчеркнули организаторы тестирования, сославшись на технические проблемы и необходимость контроля результатов.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе, проведенной в онлайн-формате 15 июня, прошли более 100 тысяч абитуриентов. Об этом заявила замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Укринформ во вторник, 16 июня.

"За прошедшие сутки из 218 тысяч участников более 100 тысяч вошли в наши сервисы и загрузили наши тестовые тетради и бланки ответов. Более 50 тысяч участников смогли воспользоваться сервисом для того, чтобы свои ответы внести, то есть они полностью решили тест и вернули нам свои бланки ответов в электронном формате", - сказала Вакуленко, добавив, что пробное ВНО по всем предметам можно будет сдать до 18 часов 19 июня.

Однако, повести основную сессию ВНО онлайн невозможно, подчеркнула Вакуленко.

"Нет, основная сессия ВНО онлайн не может быть. Это неприемлемо, вы видите, какая огромная проблема была с работой серверов (из-за отмены пробного ВНО и проведения его онлайн - ред.), а что уж говорить о сверхсерьезных испытаниях. Более того, мы говорим о защищенности персональных данных при определенных онлайн-операциях, результатов тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн именно основной сессии ВНО не обсуждаются", - продолжила Вакуленко.

Если критерии Минздрава не будут превышены, основная сессия ВНО будет проводиться по первому сценарию, то есть с 25 июня по 17 июля, подытожила чиновница.

Напомним, что вопрос о проведении ВНО решат до конца недели. Сегодняшняя ситуация с коронавирусом позволяет провести внешнее независимое оценивание, заверил Степанов.

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