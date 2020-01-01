Власти рассказали, как поднимут затонувший танкер в Одессе

Судно обследовали водолазы, собирая данные о состоянии его корпуса. Результаты неутешительны.

Танкер Delfi, который затонул у берегов Одессы в ноябре 2019 года, попробуют поднять со дна пляжа Дельфин с помощью специальных воздушных баллонов. Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook во вторник, 16 июня.

По его словам, последние две недели судно обследовали водолазы, собирая данные о состоянии его корпуса, и результаты неутешительны: значительную часть судна затопило водой и наполнило песком. Поэтому мощностей буксиров не хватит для того, чтобы снять с места танкер.

"Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднять Delfi с помощью воздушных баллонов", – написал Куцый.

Эти баллоны разместят в полостях судна, что обеспечит его плавучесть, после чего буксиры транспортируют танкер в порт.

Как отметил глава ОГА, судовладелец и Администрация морских портов Украины имеют необходимые полномочия для этого, но даты ликвидации аварийного объекта постоянно переносятся.

На прошлой неделе Куцый поручил представителю судовладельца провести испытания и подготовить окончательный план подъема судна, а также согласовать его с уполномоченными органами. Капитану Одесского морского порта поручено безотлагательно рассмотреть этот план и установить срок окончания работ по ликвидации, а Государственной экологической инспекции оперативно подсчитать размер ущерба, нанесенного окружающей среде.

Поэтому на этой неделе мы, наконец, получили план работ по ликвидации... Прошу министра инфраструктуры Владислава Криклия взять это под личный контроль. Призываю всех участников процесса соблюдать договоренности и, наконец, освободить пляж Одессы от опасного объекта, – написал Куцый и добавил, что срок завершения работ истекает уже на следующей неделе – 25 июня.

Как подчеркнул Куцый, если судовладелец не предпримет соответствующих мер, к ликвидационным работам приступит администрация Одесского морского порта.

Напомним, в ночь на 22 ноября под Одессой из-за шторма потерпел крушение танкер Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа. Корабль сел на мель.

В результате аварии танкера было загрязнено побережье. Позже выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.

Судовладелец обещал убрать танкер Delfi до конца 2019 года, но так и не сделал этого.

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