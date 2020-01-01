В КМУ дали прогноз с учетом второй волны пандемии

В правительстве разработали три сценария, в которых учли ситуацию на рынке труда, курс гривны и спрогнозировали ВВП с учетом темпов распространения инфекции.

Кабинет министров Украины рассматривает три альтернативных сценария развития экономики Украины с учетом последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно заявлению правительства, существует базовый сценарий, а также оптимистичный и кризисный. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Оптимистический сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавирусной инфекции. Напротив, кризисный сценарий предусматривает развертывание второй волны COVID-19 или даже глобального финансово-экономического кризиса", - говорится в сообщении КМУ.

Так, согласно кризисному сценарию, вторая волна пандемии начнется в следующем году и втянет мировую экономику в продолжительную рецессию. В этом случае, Кабмин прогнозирует падение ВВП в стране в 2021 году на уровне 5-7 процентов с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022-2024 годы на уровне 2,5 процента ежегодно.

"Около половины мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Безработица будет расти. Прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень, а также замедление темпов наращивания объемов экспорта. Дефицит бюджета будет расти", - описывают кризисный сценарий чиновники.

Напротив, по оптимистическому сценарию правительством прогнозируется ускоренный рост экономики уже начиная с 2021 года, что позволит в конце 2024 года превысить уровень развития 2019 года на 17,4 процента. Также, при благоприятном исходе, в среднем за период 2021-2024 годы рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4 процента в год с ускорением роста до 6,5 процента в 2024 году.

"В этом случае более 90 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Безработица будет снижаться и выйдет на допандемический уровень. Ожидается быстрое наращивание объемов инвестиций, потребления и экспорта. Дефицит бюджета будет снижаться и выйдет на допандемический уровень", - прогнозируют в КМУ.

В то же время в правительстве вероятность исполнения оптимистичного сценария считают умеренной - около 30%, тогда как кризисный называют маловероятным.

Базовый же сценарий - предполагает средние показатели.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров прогнозирует рост экономики Украины во второй половине 2020 года.

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