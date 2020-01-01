Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В КМУ дали прогноз с учетом второй волны пандемии

Комментариев: 0
В правительстве разработали три сценария, в которых учли ситуацию на рынке труда, курс гривны и спрогнозировали ВВП с учетом темпов распространения инфекции.
В Кабмине оценили риски второй волны коронавируса
В Кабмине оценили риски второй волны коронавируса
kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины рассматривает три альтернативных сценария развития экономики Украины с учетом последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно заявлению правительства, существует базовый сценарий, а также  оптимистичный и кризисный. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Оптимистический сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавирусной инфекции. Напротив, кризисный сценарий предусматривает развертывание второй волны COVID-19 или даже глобального финансово-экономического кризиса", - говорится в сообщении КМУ. 

Так, согласно кризисному сценарию,  вторая волна пандемии начнется в следующем году и втянет мировую экономику в продолжительную рецессию. В этом случае, Кабмин прогнозирует падение ВВП в стране в 2021 году на уровне 5-7 процентов с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022-2024 годы на уровне 2,5 процента ежегодно.  

"Около половины мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Безработица будет расти. Прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень, а также замедление темпов наращивания объемов экспорта. Дефицит бюджета будет расти", - описывают кризисный сценарий чиновники. 

Напротив, по оптимистическому сценарию правительством прогнозируется ускоренный рост экономики уже начиная с 2021 года, что позволит в конце 2024 года превысить уровень развития 2019 года на 17,4 процента. Также, при благоприятном исходе, в среднем за период 2021-2024 годы рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4 процента в год с ускорением роста до 6,5 процента в 2024 году. 

"В этом случае более 90 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Безработица будет снижаться и выйдет на допандемический уровень. Ожидается быстрое наращивание объемов инвестиций, потребления и экспорта. Дефицит бюджета будет снижаться и выйдет на допандемический уровень", - прогнозируют в КМУ. 

В то же время в правительстве вероятность исполнения оптимистичного сценария считают умеренной - около 30%, тогда как кризисный называют маловероятным.

Базовый же сценарий - предполагает средние показатели. 

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров прогнозирует рост экономики Украины во второй половине 2020 года. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экономика, прогноз, Кабинет Министров, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь