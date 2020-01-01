Потери ВСУ на Донбассе снизились

В результате обстрелов противника боевое травмирование за минувшие сутки получил один силовик.

Позиции украинские военных за минувшие сутки были девять раз обстреляны со стороны "ДНР"-"ЛНР". Об этом в среду, 17 июня, сообщило командование Операции объединенных сил.

Противник вел огонь из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

"Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - отмечают в штабе ООС.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование. По данным разведки, 16 июня представители ВСУ уничтожили одного сепаратиста.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбасса два раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь у ВСУ нет.

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