Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, один раненый
В результате обстрелов противника боевое травмирование за минувшие сутки получил один военный.
Позиции украинские военных за минувшие сутки были девять раз обстреляны со стороны боевиков так называемых "ДНР"-"ЛНР".
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Об этом в среду, 17 июня, сообщило командование Операции объединенных сил.
Противник вел огонь из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.
Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации, - отмечают в штабе ООС.
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Вследствие обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование. По данным разведки, 16 июня представители ВСУ уничтожили одного сепаратиста.
С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбасса два раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь у ВСУ нет.
Напомним, ВСУ ответным ударом ликвидировали вражеского снайпера. Появилось видео ликвидации боевика.