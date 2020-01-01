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Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, один раненый

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В результате обстрелов противника боевое травмирование за минувшие сутки получил один военный.
Противник вел обстрел из различных видов оружия
Противник вел обстрел из различных видов оружия
mil.gov.ua
Позиции украинские военных за минувшие сутки были девять раз обстреляны со стороны боевиков так называемых "ДНР"-"ЛНР". 
 
Об этом в среду, 17 июня, сообщило командование Операции объединенных сил.
 
Противник вел огонь из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.
 
Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации, - отмечают в штабе ООС.
 
Вследствие обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование. По данным разведки, 16 июня представители ВСУ уничтожили одного сепаратиста.
 
С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбасса два раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь у ВСУ нет.
 
Напомним, ВСУ ответным ударом ликвидировали вражеского снайпера. Появилось видео ликвидации боевика.

 

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Теги: донбасс, обстрел, потери, Перемирие на Донбассе
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