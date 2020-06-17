Водители Range Rover устроили гонку на трассе

Джипы промчались мимо камер автоматической фиксации нарушения правил с разницей в две секунды.

Два джипа Range Rover в понедельник, 15 июня, мчались наперегонки по трассе Киев-Харьков со скоростью 204 и 206 км/ч соответственно. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила патрульная полиция.

"Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч", - подчеркнули в патрульной полиции.

В целом за предыдущие сутки система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения отметила 41 автомобиль, ехавший со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшее количество нарушений было у водителя автомобиля Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985 ***, превысившего скоростной режим восемь раз за день.

Ранее полиция опубликовала фотографии с камер и номера автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч. Антирекорд установил автомобиль Mercedes S63 с номером АА840***, ехавший со скоростью 217 км/ч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet