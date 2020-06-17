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Водители Range Rover устроили гонку на трассе

Комментариев: 3
Джипы промчались мимо камер автоматической фиксации нарушения правил с разницей в две секунды.
Нарушители создали опасность для остальных водителей
Нарушители создали опасность для остальных водителей
facebook.com/patrolpolice.gov.ua
 
Два джипа Range Rover в понедельник, 15 июня, мчались наперегонки по трассе Киев-Харьков со скоростью 204 и 206 км/ч соответственно. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила патрульная полиция.
 
 
"Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч", - подчеркнули в патрульной полиции.
 
В целом за предыдущие сутки система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения отметила 41 автомобиль, ехавший со скоростью более 170 км/ч.
 
Наибольшее количество нарушений было у водителя автомобиля Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985 ***, превысившего скоростной режим восемь раз за день.
 
Ранее полиция опубликовала фотографии с камер и номера автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч. Антирекорд установил автомобиль Mercedes S63 с номером АА840***, ехавший со скоростью 217 км/ч. 

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Теги: автомобили, скорость, полиция, ПДД, превышение скорости, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    17.06.2020, 09:02
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это не "наперегонки" - это кто-то с машиной охраны ехал ...
Нинізосереджений    17.06.2020, 09:02
Оценка:  -24
Нинізосереджений
Узаконьте драконовские штрафы,к примеру 1000 гривен за каждый превышенный км/ч,и безвозмездную конфискацию транспортного средства в пользу государства после десяти подобных штрафов в течении календарного года.И этот беспредел прекратится.
WTF2wtf    17.06.2020, 09:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Штатное многостаночное быдло оккупантов из раши,
тебе только нахyй ... упоротый путинский нацист-украинофоб
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