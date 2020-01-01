Итоги 16 июня: Горе в семье Порошенко и британский прорыв
Британия заявила, что нашла способ борьбы с коронавирусом; в семье Порошенко случилось горе: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении COVID-19
В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса.
Препарат дексаметазон на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. При этом для тех, кто получал кислород, - смертность снизилась в половину.
Умер отец Петра Порошенко
У отца пятого президента Украины Петра Порошенко случился инсульт. Об этом стало известно после того, как Петр Порошенко вышел после многочасового допроса в суде по делу об аннексии Крыма.
Между тем, 84-летний Алексей Порошенко не справился с болезнью и скончался.
В Раде появился новый депутат
В Верховной Раде Украины появился новый депутат Денис Маслов. Во вторник, 16 июня, Маслов принес присягу народного депутата Украины.
К слову, Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко, который занял пост главы Минкульта.
ВНО в Украине не отменят
Внешнее независимое оценивание будет проведено согласно плану с 25 июня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер добавил, что Кабмин в этом году отменил лишь проведение очного пробного ВНО, заменив его оцениванием в режиме онлайн. По информации Минобразования, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены в пункты сдачи экзамена.
Рада запретила штрафовать за просроченные кредиты на время карантина
Верховная Рада Украины запретила начисление штрафных санкций по кредитам в период действия карантина. За соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс Украины (законопроект № 3297) проголосовали 344 народных депутата.
Документом, в частности, предлагается запретить неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам, допущенные в период действия карантина и в 30-дневный период после его окончания.
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