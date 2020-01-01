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Итоги 16 июня: Горе в семье Порошенко и британский прорыв

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Алексей Порошенко
Алексей Порошенко
facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Британия заявила, что нашла способ борьбы с коронавирусом; в семье Порошенко случилось горе: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении COVID-19

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса. 

Препарат дексаметазон на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. При этом для тех, кто получал кислород, - смертность снизилась в половину.

 

Умер отец Петра Порошенко

У отца пятого президента Украины Петра Порошенко случился инсульт. Об этом стало известно после того, как Петр Порошенко вышел после многочасового допроса в суде по делу об аннексии Крыма.

Между тем, 84-летний Алексей Порошенко не справился с болезнью и скончался.

 

В Раде появился новый депутат

В Верховной Раде Украины появился новый депутат Денис Маслов. Во вторник, 16 июня, Маслов принес присягу народного депутата Украины. 

К слову, Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко, который занял пост главы Минкульта.

 

ВНО в Украине не отменят

Внешнее независимое оценивание будет проведено согласно плану с 25 июня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что Кабмин в этом году отменил лишь проведение очного пробного ВНО, заменив его оцениванием в режиме онлайн. По информации Минобразования, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены в пункты сдачи экзамена.

 

Рада запретила штрафовать за просроченные кредиты на время карантина

Верховная Рада Украины запретила начисление штрафных санкций по кредитам в период действия карантина. За соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс Украины (законопроект № 3297) проголосовали 344 народных депутата.

Документом, в частности, предлагается запретить неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам, допущенные в период действия карантина и в 30-дневный период после его окончания.

 

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