Шмыгаль пообещал “слугам” написать заявление об отставке: названо условие

Премьер-министр пообещал, что уйдет в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал написать заявление о сложении своих полномочий, если у большинства нардепов из фракции “Слуга народа” возникнет недоверие действующему составу Кабинета Министров.

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О соответствующих договоренностях сообщил в эфире программы “Детали дня” нардеп из фракции “Слуга народа” Александр Качура.

Кроме того, Качура отметил, что “слуги” приняли решение поддержать программу правительства, но при одном условии - Шмыгаль должен уйти с поста премьер-министра, если за это проголосует большинство нардепов фракции.

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Депутаты и премьер договорилась, что Шмыгаль не будет держаться за премьерское кресло.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений.

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