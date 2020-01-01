Загорает в тюрьме: Опубликованы фото виновницы смертельного ДТП Зайцевой

Виновная в смерти 6 человек в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание в ПИЦ №79.

В Сеть попали фотографии Елены Зайцевой, которая отбывает наказание за совершение смертельного наезда на 6 человек в Харькове. Фотографии, на которых Зайцева загорает во дворе исправительного учреждения опубликовала на своей странице в Facebook Александра Заграничная.

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Зайцева приговорена к 10 годам лишения свободы и отбывает наказание в исправительном центре № 79 в городе Покровск в Днепропетровской области.



"На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у которых есть деньги и те, у которых нету денег", - написала Заграничная.



Она также опубликовала фотографию других осужденных женщин, которые в это время работают за станками.

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Достоверность фотографий в комментарии Обозревателю подтвердила руководитель Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк.

"Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных (к ограничению свободы). Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", – сообщила она.

По словам Мицюк, такой категории осужденных запрещенно свободно передвигаться по территории исправительного учреждения.

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"Они постоянно находятся только в секторе, у них свой маленький прогулочный дворик. Не могут иметь при себе мобильные, а телефонные переговоры разрешены только в дежурной части, под надзором администрации", – добавила начальник исправительного центра.



При этом, глава исправцентра уверила, что Зайцева изъявила желание работать, хоть она не обязана это делать по закону.



"По закону осужденные к ограничению свободы обязаны работать, потому что они тем самым обеспечивают свое содержание в учреждении. А вот отбывающие наказание лишения свободы, этого делать не обязаны. Однако пять женщин изъявили желание трудиться, среди них и Зайцева", - рассказала Мицюк.

Александра Заграничная/Facebook

Александра Заграничная/Facebook

Напомним, 3 марта Верховный Суд оставил в силе приговор для виновников смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Оба водителя приговорены к 10 годам лишения свободы.

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