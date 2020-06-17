Двойное убийство на Подоле: Преступникам светит пожизненное

Правоохранители завершили расследование жестокого убийства двух девушек в Подольском районе Киева в январе.

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении 34-летнего мужчины и 19-летней девушки, которых подозревают в умышленном убийстве двух девушек в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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В ближайшее время правоохранители направят обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу. На данный момент двое подозреваемых находятся в следственном изоляторе. В случае доказательства вины, им грозит пожизненное заключение.



Тела двух девушек были обнаружены 4 января в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.



Следствие установило, что накануне убийства подозреваемые сняли на несколько дней однокомнатную квартиру на Подоле, куда позже пригласили двух девушек 19 и 16 лет якобы для совместного отдыха.

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У девушек с собой были мобильные телефоны, немного денег и недорогие украшения. Преступники решили завладеть этим имуществом и напали на них. Первой жертве убийцы нанесли 17 целенаправленных ударов в шею и грудь, а ее подругу ударили в шею не менее 28 раз. От полученных ранений девушки скончались на месте.



"Вины они не признают. Относительно версий, следствие изначально рассматривало корыстный мотив как основной. Однако в СМИ озвучивались от мотива ревности и до ритуального убийства. Следствием установлено, что единственным способом заработка и получения денежных средств подозреваемые выбрали совершение насильственных корыстных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких", - рассказала в комментарии УП пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.



Напомним, 4 января в съемной квартире на столичном Подоле нашли тела двух девушек – 16 и 19 лет. Хозяйка квартиры нашла их в шкафу и вызвала полицию. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

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