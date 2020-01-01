На Донбассе в статистику COVID записали погибшего от травмы

Мужчина получил черепно-мозговую травму и умер, но его тоже записали в коронавирусную статистику.

В Донецкой области умер восьмой человек, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19. И хотя мужчину записали в коронавирусную статистику, причиной смерти в данном случае были не осложнения от болезни. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, 15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом “черепно-мозговая травма“. В то же время он был из контактного круга лиц, у которых наличие вируса врачи подтвердили ранее.

Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался. Был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии скончался, - пишет Кириленко.

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Посмертное вскрытие показало у погибшего наличие двусторонней пневмонии, а полученный 16 июня результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным.

По действующим правилам ведения статистики этот случай должны отнести к общему числу смертей – как человека с подтвержденным наличием коронавируса.

Напомним, на 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За сутки выявлено 758 новых случаев.

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