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Ермак считает, что еще рано думать о втором сроке Зеленского

Комментариев: 3
Глава Офиса президента заявил, что решение о втором сроке нужно принимать ближе к концу первого.
Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак
ОП

Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно примет решение о возможном выдвижении на вторую президентскую каденцию. По словам главы ОП Андрея Ермака, такое решение нужно принимать ближе к концу первого срока. Об этом Ермак рассказал в интервью lb.ua.

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Ермак подчеркнул, что будет работать в Офисе президента столько, сколько решит сам Зеленский. По словам Ермака, он намерен уйти из политики тогда же, когда и Зеленский

Глава ОП отметил, что президент еще не принял решение о выдвижении на второй срок. 

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - сказал Ермак.

Он также добавил, что для реализации "грандиозных планов" Зеленского не хватит и нескольких президентских сроков.

Напомним, НАБУ открыло два дела против главы ОП и его брата.

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Теги: Ермак, Зеленский, Президент, Офис президента, срок, каденция
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Все говорит о том, что конец первого уже близок.
Woodbrother    17.06.2020, 11:54
Оценка:  +1
Woodbrother
Что они там курят, какой такой второй срок ? Тут уже первый всем надоел, а еще только год прошел.
igorevich777    17.06.2020, 11:48
Оценка:  0
igorevich777
Да не доведи Господи....
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