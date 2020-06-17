Ермак считает, что еще рано думать о втором сроке Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно примет решение о возможном выдвижении на вторую президентскую каденцию. По словам главы ОП Андрея Ермака, такое решение нужно принимать ближе к концу первого срока. Об этом Ермак рассказал в интервью lb.ua.
Читай также: Ермак в Париже говорил о визите Макрона в Украину
Ермак подчеркнул, что будет работать в Офисе президента столько, сколько решит сам Зеленский. По словам Ермака, он намерен уйти из политики тогда же, когда и Зеленский
Глава ОП отметил, что президент еще не принял решение о выдвижении на второй срок.
"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - сказал Ермак.
Он также добавил, что для реализации "грандиозных планов" Зеленского не хватит и нескольких президентских сроков.
Напомним, НАБУ открыло два дела против главы ОП и его брата.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.