Ермак считает, что еще рано думать о втором сроке Зеленского

Глава Офиса президента заявил, что решение о втором сроке нужно принимать ближе к концу первого.

Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно примет решение о возможном выдвижении на вторую президентскую каденцию. По словам главы ОП Андрея Ермака, такое решение нужно принимать ближе к концу первого срока. Об этом Ермак рассказал в интервью lb.ua.

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Ермак подчеркнул, что будет работать в Офисе президента столько, сколько решит сам Зеленский. По словам Ермака, он намерен уйти из политики тогда же, когда и Зеленский



Глава ОП отметил, что президент еще не принял решение о выдвижении на второй срок.



"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - сказал Ермак.



Он также добавил, что для реализации "грандиозных планов" Зеленского не хватит и нескольких президентских сроков.



Напомним, НАБУ открыло два дела против главы ОП и его брата.

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