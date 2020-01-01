Официально: нардеп от “Батькивщины” сложит мандат

Депутат Белькова уходит из Рады.

Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Ольга Белькова решила сдать свой мандат и покинуть Верховную Раду.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что в среду, 17 июня, Комитет парламента по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины на очередном заседании рассмотрит заявление Бельковой о сложении ею депутатских полномочий.

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К слову, для однопартийцев такое решение Бельковой стало неожиданным. Причин поступка нардеп пока не называет.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатка от Батькивщины планирует сложить мандат. Ольга Белькова подтвердила свои намерения, но отказалась называть причины решения до официального выступления.

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