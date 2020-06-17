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СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ

Комментариев: 21
Сторонники расовой чистоты и этнических чисток получали поддержку из-за рубежа, говорят в СБУ.
СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ
© ssu.gov.ua
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СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистской радикальной ячейки, которую возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове, информирует пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

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Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности через телеграм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3000 человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги “Третьего рейха“, оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа.

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Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий. Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечения к ответственности других представителей организации. Разоблачение группировки проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и прокуратуры города Киева.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что командир корабля ВМС пытался передать сведения России. Капитан второго ранга начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство, утверждают в СБУ.

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Теги: Харьков, Киев, неонацисты, СБУ, Россия
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Комментариев (23)
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xapi3mat    17.06.2020, 12:31
Оценка:  +1
xapi3mat
могольский ген превратил, за пару веков, рассисян в быдлоскот - насралпшолдальше!
andy55524    17.06.2020, 12:16
Оценка:  +3
andy55524
на шею таблички повесить, Уважаю фашизм, на дидов-победителей куй ложил. И передать в раху. Пусть ими занимаются.
Woodbrother    17.06.2020, 12:20
Оценка:  +3
Woodbrother
На россии фашизм - государственная идеология.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:21
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Надо хотя бы на время исключить из обихода слово фашизм. Символ фашизма - пучек стрел, связанных лентой. И значит это - в единстве сила. А нам просто подменили понятия. Поэтому мы так и живем сейчас. Нужно возвращаться к истокам. А без чистоты крови истоков нет.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:22
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Я не оправдываю нацистскую Германию и не оправдываю СССР. Но в этом случае уместнее было бы использовать слово социализм потому что оба эти государства в своей сути были социалистическими.
Woodbrother    17.06.2020, 12:23
Оценка:  0
Woodbrother
Кровь сама по себе чистая, хоть и разделена на четыре большие группы. А вот генетически чистых особей нет совсем.
Woodbrother    17.06.2020, 12:24
Оценка:  0
Woodbrother
ВосставшийИзБана - товарищ Гитлер одно время даже в компартии был.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:30
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это термин такой - чистота крови. Он означает, что не следует смешивать кровь разных этносов. Не при переливании крови, а при продолжении Рода.
Woodbrother    17.06.2020, 12:13
Оценка:  +2
Woodbrother
Вся мерзость приходит в нашу страну из на россии.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 11:58
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Сама по себе идея расовой чистоты ничего плохого в себе не несет. Ведь вы же руки моете каждый день по несколько раз. Да и все тело тоже моете. И продукты моете. И это считается правильным. Т.е. эту чистоту соблюдать хорошо, а чистоту крови соблюдать - позорно и преступно.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 11:59
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Нормальным считается соблюдать чистоту породы у животных, чистоту сорта у растений. Почему в таком важном вопросе как продление рода соблюдение чистоты крови считается преступлением?
ЗаелоПластинку    17.06.2020, 12:06
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Соблюдай, но другим не указывай. Это так работает
tulchanin    17.06.2020, 12:06
Оценка:  -23
tulchanin
Чистота Крови, личный выбор каждого. Но почти всегда у сторонников такой "чистоты" появляются идеи превосходства его крови над другими и как следствие, появление порицания и насилия над другими, "нечистыми".
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:09
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да я-то соблюдаю, но тут получается как с лгбт. Те, кто против этой чистоты, устраивают свои пропагандистские акции. А когда выступают сторонники чистоты - их тут же начинают обзывать, унижать и преследовать.
ЗаелоПластинку    17.06.2020, 12:11
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
омг. А когда это была пропаганда смешивания крови? Я что-то пропустил, или вы ее, как и в случае с лгбт, видите даже там, где ее нет?
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:12
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 tulchanin

На практике у нас "самые обиженные" считают себя самыми чистыми. Есть такой народ, который все обязаны (по их мнению) защищать, а они имеют право поступать с другими как они захотят. Но их никто не смеет называть нацистами.
Woodbrother    17.06.2020, 12:15
Оценка:  +3
Woodbrother
Чистотой крови озадачены по жизни только евреи. Остальные этим не страдают.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:16
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
2 ЗаелоПластинку

Есть такое понятие как бесструктурное управление. В данном случае никто не говорит о том, что нужны смешанные браки. Но, в обществе создается мнение, что те, кто думает о чистоте крови - это плохие люди и ты не должен принадлежать к их числу. Значит чистота крови - это плохо.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:16
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А раз так - смешение кровей - это норма.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 Woodbrother

Бесструктурное управление работает. Гои - это животные и они не должны думать о чистоте своей крови.
Woodbrother    17.06.2020, 12:19
Оценка:  0
Woodbrother
Некоторые жители Узбекистана так же себя считают венцом творения в мире. Но остальным народам на это начхать.
ЗаелоПластинку    17.06.2020, 12:21
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Норма - это не акцентировать внимание на различиях. Нужно просто всех считать людьми, независимо от их особенностей. Или можете как в Африке, убивать альбиносов на счастье. А там и до палеолита недалеко.
ВосставшийИзБана    17.06.2020, 12:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 ЗаелоПластинку

А я разве предлагаю не считать кого-то людьми? Надо просто уважать свои особенности. Уважение своих особенностей - это национализм. Но некоторые считают это нацизмом и осуждают и требуют уничтожить.
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