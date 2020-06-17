СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ

Сторонники расовой чистоты и этнических чисток получали поддержку из-за рубежа, говорят в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистской радикальной ячейки, которую возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове, информирует пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

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Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности через телеграм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3000 человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги “Третьего рейха“, оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа.

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Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий. Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечения к ответственности других представителей организации. Разоблачение группировки проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и прокуратуры города Киева.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что командир корабля ВМС пытался передать сведения России. Капитан второго ранга начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство, утверждают в СБУ.

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