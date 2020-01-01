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В Дрогобыче стреляли: Хулиганы – говорят в полиции

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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу и обвинили его в хулиганстве.
В Дрогобыче стреляли: Хулиганы – говорят в полиции
© npu.gov.ua
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В Дрогобыче стреляли: Хулиганы – говорят в полиции
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В Дрогобыче Львовской области полицейские задержали злоумышленника, который устроил стрельбу посреди улицы. Об этом информирует отдел коммуникации Национальной полиции.

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Сообщается, что 16 июня около 13.00 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в райцентре на улице Грушевского неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники других служб и подразделений, а также руководство Дрогобычского отдела полиции. На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, у которого при себе было оружие, похожее на карабин “Сайга“. Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в центре Одессы произошла перестрелка. СМИ пишут о бандитских разборках. По информации полиции пострадавших нет.

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Теги: Дрогобыч, Львовская область, стрельба, хулиганство
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