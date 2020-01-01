Дистанционная продажа лекарств откроет новые возможности для фармацевтического рынка, - Сергей Кузьминых

Дистанционная продажа и почтовая доставка медицинских препаратов стали действенным механизмом, который позволил обеспечить дополнительные условия изоляции граждан от чрезмерного контактирования во время пандемии, предоставил возможность получения лекарств всеми маломобильными категориями граждан, в том числе и жителями сельской местности.

Такого мнения придерживается глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых.

Говоря о потенциальной пользе и гипотетических опасностях для украинцев дистанционной торговли лекарственными препаратами в посткарантинный период, Кузьминых убежден в необходимости продолжения успешно опробованной практики. Однако, новый сервис онлайн-торговли и почтовой доставки препаратов должен быть четко урегулирован на законодательном уровне, чем, собственно, и занимается его подкомитет в настоящий момент.

«Дистанционная торговля лекарственными средствами должна быть соответственно урегулирована. Сейчас мы рассматриваем возможность введения дистанционного отпуска рецептурных препаратов по электронному рецепту через субъектов, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами. Требования к электронному рецепту и данной процедуре должны быть четко прописаны в законодательстве, чтобы предупредить возможные негативные последствия для здоровья людей в результате неправильного использования лекарств. Пациент должен иметь возможность посоветоваться со специалистом во время выбора препарата на интернет-площадках», - утверждает Кузьминых.

Народный депутат проинформировал также о том, что в законопроекте «О лекарственных средствах», работу над которым заканчивает его подкомитет, будут четко сформулированы требования к транспортировке медикаментов к пациенту.

«Лекарственные средства должны доставляться пациентам с помощью специального оборудования, чтобы исключить риски нарушения температурного режима, контаминации и так далее. Соответствующие условия транспортировки на данный момент уже прописаны в лицензионных условиях, однако следует внести соответствующие уточнения относительно дистанционной торговли. В частности, закон будет предусматривать возможность осуществления доставки именно лекарственных средств (отдельно от другой продукции) существующими логистическими операторами с соблюдением всех требований», - сказал парламентарий.

Сергей Кузьминых подытожил, что законодательное внедрение рынка электронной фармацевтики несет целый ряд преимуществ: создаст возможность удобного обеспечения лекарствами тяжелобольных и пациентов пожилого возраста, жителей сельской местности. Дюди смогут заказывать адресную доставку редких препаратов в самые удаленные уголки страны. Вместе с тем государство получит возможность контроля за продажей препаратов с помощью электронного рецепта, а больной не будет заниматься самолечением и в случае болезни сможет в онлайн-режиме не только заказать адресную доставку лекарства к своему дому, но и получить квалифицированную консультацию провизоров.

«Кроме того, дистанционная торговля будет содействовать появлению конкуренции и новых возможностей для всех участников фармацевтического рынка. Это существенно улучшит возможности потребителя относительно выбора лекарственных средств и получения необходимых медикаментов», - резюмировал Сергей Кузьминых.