Ермак: Пленки Лероса - целенаправленная атака на Офис президента

Ермак прокомментировал скандал с Гео Леросом.

Пленки с братом Ермака, которые обнародовал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, являются целенаправленной атакой на Офис президента.

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Об этом заявил глава ОПУ Андрей Ермак в интервью LB.ua.

Между тем, Ермак отказался детально комментировать скандал, ссылаясь на то, что расследование еще не завершилось.

Не могу раскрывать детали, пока дело не будет завершено. Но для себя я много понял и осознал. Хочу сказать, что это была целенаправленная атака на Офис президента, целью которой было расшатать ситуацию внутри команды президента, - подчеркнул глава ОП.

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Также Ермак добавил, что внутри страны и за ее пределами есть огромное количество людей, которые хотят ударить по Офису президента.

По словам главы ОП, атака на ведомство имела место в силу многих обстоятельств.

А я стал щитом, в который все полетело. Я понимаю прекрасно, что нахожусь в центре внимания. При этом спокойно живу. Хожу по улицам, когда есть такая возможность. В этом смысле я вообще не поменялся. То, что мы делаем сегодня, не всем нравится. Есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать ситуацию, внести раздор в наши ряды и нанести репутационный ущерб, - добавил Ермак.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло два уголовных производства по делу так называемых “пленок Ермака“. Одно из них - против главы Офиса президента Андрея Ермака.

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