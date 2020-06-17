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Дело на 100 млн: УЗ закупала краденные, кустарные и "бэушные" запчасти

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Сегодня по всей стране проходят обыски на причастных предприятиях и дома у фигурантов.
Дело на 100 млн: УЗ закупала краденные, кустарные и "бэушные" запчасти
© ssu.gov.ua
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Дело на 100 млн: УЗ закупала краденные, кустарные и "бэушные" запчасти
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Служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественных запчастей для нужд Укрзализныци более чем 100 миллионов гривен, что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Сотрудниками спецслужбы установлено, что сделку организовали представители коммерческих структур при “поддержке“ должностных лиц руководящего состава Укрзализныци.

Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка средств на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция, в частности не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть – похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли, - сообщили в СБУ.

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По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе Укрзализныци приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники успели поставить Укрзализныце некачественной продукции более чем 100 млн гривен. Значительная часть этих средств присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.

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Сейчас в пяти регионах Украины проходят обыски на структурных подразделениях АО “Укрзализныця“ и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ. Сторонники расовой чистоты и этнических чисток получали поддержку из-за рубежа, говорят в СБУ.

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Теги: СБУ, коррупция, Укрзализныця
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Комментариев (1)
avtotrend    17.06.2020, 14:05
Оценка:  0
avtotrend
Всё благодаря тендерным закупкам - продавцы качественных запчастей, естественно пролетают, так как хорошее дешёвым не бывает, за то вот результат !
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