“Чувствует себя абсолютно здоровым”: Мендель рассказал о самочувствии ЗЕ

Спикер президента рассказала, как сегодня он себя чувствует.

Из-за инфицирования коронавирусом жены президент Украины Владимир Зеленский не будет передавать полномочий. На данный момент глава государства чувствует себя “абсолютно здоровым”.

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Об этом в комментарии ВВС-Украина рассказала пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.

Не предусмотрено ни единого механизма, которым бы президент, будучи полностью здоровым, должен передать полномочия. А некоторые функции президента можно выполнять только из Офиса президента, - сказала Мендель.

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По ее словам, президент ежедневно проходит тесты на коронавирус. К счастью, все они показывают отрицательный результат. В случае необходимости Зеленский будет работать дома.

Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену, - добавила пресс-секретарь.

Напомним, первую леди Елену Зеленскую госпитализировали. У Елены обнаружили коронавирус несколько дней назад.

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