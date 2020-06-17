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“Чувствует себя абсолютно здоровым”: Мендель рассказал о самочувствии ЗЕ

Комментариев: 5
Спикер президента рассказала, как сегодня он себя чувствует.
Зеленский посещает ОП
Зеленский посещает ОП
ОП

Из-за инфицирования коронавирусом жены президент Украины Владимир Зеленский не будет передавать полномочий. На данный момент глава государства чувствует себя “абсолютно здоровым”.

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Об этом в комментарии ВВС-Украина рассказала пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.

Не предусмотрено ни единого механизма, которым бы президент, будучи полностью здоровым, должен передать полномочия. А некоторые функции президента можно выполнять только из Офиса президента, - сказала Мендель.

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По ее словам, президент ежедневно проходит тесты на коронавирус. К счастью, все они показывают отрицательный результат. В случае необходимости Зеленский будет работать дома.

Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену, - добавила пресс-секретарь. 

Напомним, первую леди Елену Зеленскую госпитализировали. У Елены обнаружили коронавирус несколько дней назад.

 

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Теги: Зеленский, самоизоляция, коронавирус, Мендель
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Комментариев (5)
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AMELAY    17.06.2020, 13:58
Оценка:  -21
AMELAY
НУЖНО СРОЧНО РАСПУСКАТЬ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИДЕНТА МОЛДАВАШКУ-КОМИКА В ОТСТАВКУ, УКРАИНА КАТИТСЯ В БЕЗДНУ - КРУГОМ БЕЗЗАКОНИЕ... НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ГЛАС НАРОДА! ЭТО НАША СТРАНА, В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНОСТРАНЦЕВ!!! ВЫХОДИМ В КИЕВ НА ОТСТАИВАНИЕ УКРАИНЫ
ЗЕленомойский    17.06.2020, 13:58
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
Видать, Коронавирус заразится боится.
ЗЕленомойский    17.06.2020, 13:56
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
А жаль. А ведь так хорошо всё начиналось.
взгляд    17.06.2020, 13:56
Оценка:  -2
взгляд
А пидрилко засцал пообщаться с избирателями?
взгляд    17.06.2020, 13:56
Оценка:  -2
взгляд
А пидрилко засцал пообщаться с избирателями?
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