"Слуга" Потураев возглавил Комитет Рады по информационной политике

Нардеп занял место Александра Ткаченко, который стал министром культуры.

17 июня народные депутаты избрали главой парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардепа от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Назначение Потураева поддержал 271 народный депутат. Ранее нардеп занимал должность заместителя председателя соответствующего комитета Рады.



Заместителем Потураева стал еще один нардеп от "Слуги Народа" Павел Сушко.

Постановление Верховной Рады вступает в силу со дня его принятия.

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Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики до этого возглавлял депутат от "Слуги Народа" Александр Ткаченко. Однако после его назначения министром культуры, должность в комитете освободилась.

Еще одним постановлением нардепы избрали депутата Муссу Магомедова членом Комитета по вопросам экономического развития.



Напомним, место Ткаченко в Раде занял Денис Маслов.

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