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"Слуга" Потураев возглавил Комитет Рады по информационной политике

Комментариев: 2
Нардеп занял место Александра Ткаченко, который стал министром культуры.
Народный депутат Никита Потураев
Народный депутат Никита Потураев
Никита Потураев/Facebook

17 июня народные депутаты избрали главой парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардепа от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Назначение Потураева поддержал 271 народный депутат. Ранее нардеп занимал должность заместителя председателя соответствующего комитета Рады.

Заместителем Потураева стал еще один нардеп от "Слуги Народа"  Павел Сушко. 

Постановление Верховной Рады вступает в силу со дня его принятия.

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Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики до этого возглавлял депутат от "Слуги Народа" Александр Ткаченко. Однако после его назначения министром культуры, должность в комитете освободилась.

Еще одним постановлением нардепы избрали депутата Муссу Магомедова членом Комитета по вопросам экономического развития.

Напомним, место Ткаченко в Раде занял Денис Маслов.

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Теги: Потураев, рада, комитет, информполитика, надрдеп, Слуга Народа, Ткаченко
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Комментариев (2)
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askjhl    17.06.2020, 14:04
Оценка:  0
askjhl
От же мразь непотопляемая, за яйца фиг от кормушки оторвёшь.
AMELAY    17.06.2020, 14:01
Оценка:  0
AMELAY
НУЖНО СРОЧНО РАСПУСКАТЬ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИДЕНТА МОЛДАВАШКУ-КОМИКА В ОТСТАВКУ, УКРАИНА КАТИТСЯ В БЕЗДНУ - КРУГОМ БЕЗЗАКОНИЕ... НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ГЛАС НАРОДА! ЭТО НАША СТРАНА, В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНОСТРАНЦЕВ!!! ВЫХОДИМ В КИЕВ НА ОТСТАИВАНИЕ УКРАИНЫ
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