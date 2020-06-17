На Черниговщине военный продавал боевые гранаты бандитам

Десятки армейских гранат должны были попасть в руки криминалитета.

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Служба безопасности Украины разоблачила в Черниговской области торговца оружием, который пытался наладить сбыт боевых средств поражения представителям криминальных кругов региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По предварительным данным следствия, бывший военный хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Своих клиентов он подыскивал через личные связи.

В рамках расследования оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1. Фигуранта задержали при попытке сбыта еще 50 боевых гранат. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Также проверяется информация о нелегальном поступлении изъятого оружия из района проведения операции Объединенных сил.

Напомним, СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ. Сторонники расовой чистоты и этнических чисток получали поддержку из-за рубежа, говорят в СБУ.

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