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На Черниговщине военный продавал боевые гранаты бандитам

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Десятки армейских гранат должны были попасть в руки криминалитета.
На Черниговщине военный продавал боевые гранаты бандитам
© ssu.gov.ua
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На Черниговщине военный продавал боевые гранаты бандитам
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Служба безопасности Украины разоблачила в Черниговской области торговца оружием, который пытался наладить сбыт боевых средств поражения представителям криминальных кругов региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По предварительным данным следствия, бывший военный хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Своих клиентов он подыскивал через личные связи.

В рамках расследования оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1. Фигуранта задержали при попытке сбыта еще 50 боевых гранат. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Также проверяется информация о нелегальном поступлении изъятого оружия из района проведения операции Объединенных сил.

Напомним, СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ. Сторонники расовой чистоты и этнических чисток получали поддержку из-за рубежа, говорят в СБУ.

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Теги: СБУ, Черниговская область, граната, ООС
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Комментариев (1)
AMELAY    17.06.2020, 14:02
Оценка:  0
AMELAY
НУЖНО СРОЧНО РАСПУСКАТЬ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИДЕНТА МОЛДАВАШКУ-КОМИКА В ОТСТАВКУ, УКРАИНА КАТИТСЯ В БЕЗДНУ - КРУГОМ БЕЗЗАКОНИЕ... НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ГЛАС НАРОДА! ЭТО НАША СТРАНА, В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНОСТРАНЦЕВ!!! ВЫХОДИМ В КИЕВ НА ОТСТАИВАНИЕ УКРАИНЫ
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