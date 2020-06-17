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Очевидец о крушении самолета в Одессе: “Люди на моих глазах умирают”

Комментариев: 2
Известно, как быстро приехала скорая помощь.
Фото из места событий
Фото из места событий
Facebook/Александр Николов

Очевидец крушения легкомоторного самолета, которое произошло 17 июня в Одессе, Александр Николов сообщил эксклюзивные детали трагедии.

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Об этом он написал своей странице в Facebook.

По словам мужчины, "скорая", которую вызвали для оказания помощи пилотам, не приезжала к месту трагедии в течение 15 минут. Между тем, полиция прибыла очено оперативно.

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Очевидец рассказал, что инцидент произошел в районе МРЭО, на 6-м км Овидиопольской дороги. Самолет с двумя пилотами упал прямо перед одесситом.

Только что прямо передо мной упал лёгкий самолёт с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном - "скорой" нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя, - написал Николов. 

Фото из места событий
Фото из места событий
Facebook/Александр Николов

К слову, полиция сообщала о двоих пострадавших в результате кружения. Стало известно, что один из пилотов погиб.

Напомним, в Одессе самолет упал на дорогу. Один пилот самолета погиб, второй получил тяжелые травмы.

 

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Теги: полиция, скорая помощь, пилоты, самолет, авиакатастрофа
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Комментариев (2)
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Потому_что    17.06.2020, 15:28
Оценка:  0
Потому_что
Я в декабре ребенку скорую вызывал при температуре 39 в 7 вечера, приехала в 23.30. А какой реформе может идти речь? Один популизм, одна некомпетентная власть сменяет другую, и с каждым разом нащупываешь дно. Как вы достали импотенты.
Woodbrother    17.06.2020, 14:53
Оценка:  +3
Woodbrother
Люди массово голосуюд за дебилов во власти. Дебилы раком ставят всю медецину, отменяя все предыдущие постановления и начинаня. А виновата во всем бывшая медицинская реформа. Нет, виноваты 73% уродов, проголосовавших за членорояльного дурачка.
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