Очевидец о крушении самолета в Одессе: “Люди на моих глазах умирают”
Очевидец крушения легкомоторного самолета, которое произошло 17 июня в Одессе, Александр Николов сообщил эксклюзивные детали трагедии.
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Об этом он написал своей странице в Facebook.
По словам мужчины, "скорая", которую вызвали для оказания помощи пилотам, не приезжала к месту трагедии в течение 15 минут. Между тем, полиция прибыла очено оперативно.
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Очевидец рассказал, что инцидент произошел в районе МРЭО, на 6-м км Овидиопольской дороги. Самолет с двумя пилотами упал прямо перед одесситом.
Только что прямо передо мной упал лёгкий самолёт с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном - "скорой" нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя, - написал Николов.
К слову, полиция сообщала о двоих пострадавших в результате кружения. Стало известно, что один из пилотов погиб.
Напомним, в Одессе самолет упал на дорогу. Один пилот самолета погиб, второй получил тяжелые травмы.
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