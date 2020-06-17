Зеленский внес в Раду неотложный закон об отмене ВНО

Законопроект предлагает отменить обязательное тестирование выпускников в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3669 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года“. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, законопроект был подан в среду, 17 июня, и помечен как “неотложный“.

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Документом в частности предлагает в 2020 году освободить выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации. Отмену обязательного ВНО глава государства объясняет мерами по борьбе с коронавирусом.

В тексте законопроекта также говорится, что школьники всё же смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Необходимость принятия проекта акта обуславливается состоянием эпидемиологической ситуации в Украине и необходимостью предоставления учащимся (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, права избирать в условиях распространения коронавирусной болезни (COVID-19) вид оценки результатов их обучения, - говорится в пояснительной записке.

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Напомним, ранее Кабмин уже отменил пробное ВНО, руководствуясь карантинными соображениями. Правда, желающие всё же смогли пройти тренировочное тестирование в режиме онлайн.

Затем чиновники начали делать противоречивые заявления о возможной отмене собственно самого внешнего независимого тестирования. Главный санврач Ляшко предупреждал, что отмена ВНО вполне реальна. А вот премьер Шмыгаль уверял в обратном.

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