Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский внес в Раду неотложный закон об отмене ВНО

Комментариев: 2
Законопроект предлагает отменить обязательное тестирование выпускников в этом году.
Зеленский решил отменить ВНО-2020
Зеленский решил отменить ВНО-2020
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3669 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года“. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, законопроект был подан в среду, 17 июня, и помечен как “неотложный“.

Читай также: Пробное ВНО онлайн сдали более 100 тысяч человек

Документом в частности предлагает в 2020 году освободить выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации. Отмену обязательного ВНО глава государства объясняет мерами по борьбе с коронавирусом.

В тексте законопроекта также говорится, что школьники всё же смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Необходимость принятия проекта акта обуславливается состоянием эпидемиологической ситуации в Украине и необходимостью предоставления учащимся (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, права избирать в условиях распространения коронавирусной болезни (COVID-19) вид оценки результатов их обучения, - говорится в пояснительной записке.

Читай также: Минобразования призывает не отменять ВНО

Напомним, ранее Кабмин уже отменил пробное ВНО, руководствуясь карантинными соображениями. Правда, желающие всё же смогли пройти тренировочное тестирование в режиме онлайн.

Затем чиновники начали делать противоречивые заявления о возможной отмене собственно самого внешнего независимого тестирования. Главный санврач Ляшко предупреждал, что отмена ВНО вполне реальна. А вот премьер Шмыгаль уверял в обратном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ВНО, президент, Зеленский, законопроект, Верховная Рада, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
взгляд    17.06.2020, 14:43
Оценка:  +1
взгляд
Новости про митинг под оф презика будут?
взгляд    17.06.2020, 14:43
Оценка:  +1
взгляд
Новости про митинг под оф презика будут?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь