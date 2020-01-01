Зеленский потребовал срочно повысить зарплаты медиков

Президент не хочет ждать пересмотра зарплат в рамках медреформы и требует увеличить выплаты уже в сентябре.

Зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких в стране, что недопустимо для цивилизованного государства. Особенно в условиях сложной эпидемической ситуации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания, посвященного борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента.

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Глава государства отметил необходимость повышения зарплат врачам, медсестрам и санитарам, работающим в учреждениях, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь(так называемое второе звено). Зеленский хочет, чтобы уже с 1 сентября этого года медики получали прибавку, пока идет отработка новой системы начисления зарплат в рамках медицинской реформы.

Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – вырастут уже с сентября, - подчеркнул президент.

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По расчетам чиновников, на повышение зарплат медикам есть возможность выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит повысить выплаты врачам второго звена на 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5087 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10500 гривен, - отметил Президент.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если удастся согласовать формулу повышения зарплат, выплаты для среднего медперсонала вырастут до 7 с лишним тысяч гривен, младшего медперсонала – приблизятся к 6 тысячам.

На совещании также обсуждалась и эпидемическую ситуацию в стране. Президент Зеленский выразил обеспокоенность рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки – 31 человек. Главе государства доложили, что абсолютное из них – это люди пожилого возраста, которые имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Напомним, Зеленский внес в Раду неотложный закон об отмене ВНО. Законопроект предлагает отменить обязательное тестирование выпускников в этом году.

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