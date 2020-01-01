Авиакатастрофа в Одессе: Названа предварительная причина аварии

В больнице от полученных травм скончался второй пилот разбившегося самолета.

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В больнице скончался второй пострадавший в аварии легкомоторного самолета в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

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Как выяснили полицейские, разбившийся самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

Установлено, что оба мужчины, находившиеся в самолете – пилоты, 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом, - сообщили в полиции.

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Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.

Предварительно событие квалифицировано по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Малиновском районе Одессы разбился легкий четырехместный самолет. На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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