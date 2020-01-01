Откроют сауны и аттракционы: В Черновцах решили смягчить карантин

Власти города решили смягчить карантин.

В среду, 17 июня, местные власти города Черновцов приняли решение о смягчении карантинных мер.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

Соответствующее решение о снятии некоторых ограничительных мер приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Со среды, 17 июня, в Черновцах разрешили:

пользоваться общественным транспортом отдельным категориям граждан: ветеранам АТО/ООС, членам семей погибших военнослужащих, людям с инвалидностью, детям до 10 лет в сопровождении родителей;

работу бань и саун;

работу аттракционов, расположенных под открытым небом.

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Мэр города Алексей Каспрук аргументировал решение тем, что в городе наблюдается уменьшение количества инфицированных коронавирусом.

Однако терять бдительность и осторожность еще рано. Это снижение происходит благодаря тому, что большинство горожан сознательные и осторожные, - написал Каспрук.

Напомним, Зеленский внес в Раду неотложный закон об отмене ВНО. Законопроект предлагает отменить обязательное тестирование выпускников в этом году.

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