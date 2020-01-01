Отца с дочерью унесло в открытое Азовское море

К счастью, людей вовремя заметили и спасли.

На одном из пляжей около “Красной гвоздики” в Бердянске отца с несовершеннолетней дочерью унесло в открытое море.

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Об этом сообщает местное издание “ПроБердянск”.

Отмечается, что отца с дочерью унесло не на матрасе, как это обычно бывает, а на резиновой лодке без весел.

По данным издания, что из-за сильных порывов ветра и течения, лодку быстро унесло более чем на полкилометра от берега.

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К счастью, спасатели оперативно среагировали на данное происшествие и спасли семью.

Напомним, на пляже в Одессе умер мужчина. Мужчина отдыхал на пляже с сыном и решил искупаться, но начал тонуть. Его удалось спасти, но уже на берегу у него случился сердечный приступ.

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