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Отца с дочерью унесло в открытое Азовское море

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К счастью, людей вовремя заметили и спасли.
Спасатели вовремя среагировали
Спасатели вовремя среагировали
pro.berdiansk.biz

На одном из пляжей около “Красной гвоздики” в Бердянске отца с несовершеннолетней дочерью унесло в открытое море. 

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Об этом сообщает местное издание “ПроБердянск”. 

Отмечается, что отца с дочерью унесло не на матрасе, как это обычно бывает, а на резиновой лодке без весел.

По данным издания, что из-за сильных порывов ветра и течения, лодку быстро унесло более чем на полкилометра от берега.

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К счастью, спасатели оперативно среагировали на данное происшествие и спасли семью.

Напомним, на пляже в Одессе умер мужчина. Мужчина отдыхал на пляже с сыном и решил искупаться, но начал тонуть. Его удалось спасти, но уже на берегу у него случился сердечный приступ.

 

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Теги: море, ЧП, Азовское море
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