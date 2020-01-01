Кабмин продлил карантин до 31 июля: Новых послаблений не предусмотрено

Правительство разрешило региональным властям самостоятельно ужесточать карантин на своей территории.

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля. Об этом сообщает Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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“В течение последней недели количество заболевших коронавирусом в Украине постоянно увеличивается. Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина. Однако угрозы вируса не стали меньше“, - говорится в сообщении.

По мнению премьер-министра, адаптивный карантин пока является самым эффективным способом противостоять распространению коронавируса.

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Таким образом, в Украине продлен запрет на пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты (маски или респиратора). В общественном транспорте по-прежнему запрещено перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено мест для сидения.

В то же время мы обновили механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений, - сообщил Денис Шмыгаль.

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В частности местные власти в регионах смогут на свое усмотрение ограничивать:

проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работу метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещение учреждений дошкольного образования;

работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельность заведений.

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Также правительство обновило официальную терминологию. Теперь регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором имеется хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.

Напомним, на 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За сутки выявлено 758 новых случаев.

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