Призывал создать "ОНР": В Одессе задержали сепаратиста
В Одессе сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали мужчину, который призывал к созданию Одесской народной республики", тем самым пытаясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Правоохранители установили, что одессит вступил в связь с террористами из ОРДЛО и по их заданию размещал в соцсетях сепаратистские материалы. В частности, он призывал жителей области поддержать террористическую группировку "Л/ДНР", а также агитировал за создание так называемой "Одесской народной республики".
В ходе обысков, правоохранители обнаружили у злоумышленника материалы, подтверждающие его антигосударственную деятельность.
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Сепаратисту сообщил о подозрении по часть 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УКУ. В ближайшее время суд изберет ему меры пресечения.
Напомним,на Донбассе арестовали экс-милиционера, шпионившего для боевиков.
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