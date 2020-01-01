Призывал создать "ОНР": В Одессе задержали сепаратиста

Одессит размещал в сети сепаратистские материалы по заданию боевиков из ОРДЛО.

В Одессе сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали мужчину, который призывал к созданию Одесской народной республики", тем самым пытаясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Правоохранители установили, что одессит вступил в связь с террористами из ОРДЛО и по их заданию размещал в соцсетях сепаратистские материалы. В частности, он призывал жителей области поддержать террористическую группировку "Л/ДНР", а также агитировал за создание так называемой "Одесской народной республики".



В ходе обысков, правоохранители обнаружили у злоумышленника материалы, подтверждающие его антигосударственную деятельность.

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Сепаратисту сообщил о подозрении по часть 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УКУ. В ближайшее время суд изберет ему меры пресечения.

Напомним,на Донбассе арестовали экс-милиционера, шпионившего для боевиков.

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