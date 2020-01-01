Жара и грозы: синоптики обнародовали свежий прогноз

Известно, какой будет погода 18 июня.

В четверг, 18 июня, в Украине будет тепло, но вероятны летние грозы.

Читай также: Украину снова накроют летние грозы

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На западе страны 18 июня ожидаются грозы и шквалы. Между тем, воздух прогреется до +25 градусов. Ночью также будет тепло - до +18 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день. В Донецкой области ожидаются грозы. На улице +27…+32, а ночью - до +19.

Южным регионам будет жарко, но облачно. На протяжении дня синоптики обещают грозы. Температура воздуха от +25…+29 градусов. Ночью на улице будет до +19.

Читай также: Наводнение в Одесской области: Опубликованы кадры затопленных сел

В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +27…+29 градусов, а ночью - до +18 градусов. Вероятны грозы.

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +27…+30 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +18 градусов.

В Киеве 18 июня воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +19 градусов.

Напомним, в Карпатах поднявшаяся река отрезала от мира две группы туристов. Сразу две туристические группы пришлось выручать спасателям и местным жителям.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.