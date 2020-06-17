Украинские ТЭС полностью переведут на уголь – решение Кабмина

Правительство решило перевести энергетику с газа на уголь, чтобы поддержать шахтеров.

Кабмин решил, что уголь лучше газа Getty Images

Украинские тепловые электростанции переходят на использование угля как основного вида топлива. Такое решение было принято в среду, 17 июня, на заседании Кабинета министров, сообщает Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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“Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях.... Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта“, - написал глава правительства.

По словам премьер-министра, реализация данного решения поддержит украинских шахтеров и позволит сохранить в этой области около 20 тысяч рабочих мест.

Заседание Кабмина, на котором было принято решение о переводе ТЭС на уголь:

Напомним, развитые страны постепенно отказываются от использования угля в качестве топлива. В конце апреля Швеция стала уже третьей европейской страной, которая перестала использовать уголь. Ранее это сделали Австрия и Бельгия.

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