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Украинские ТЭС полностью переведут на уголь – решение Кабмина

Комментариев: 2
Правительство решило перевести энергетику с газа на уголь, чтобы поддержать шахтеров.
Кабмин решил, что уголь лучше газа
Кабмин решил, что уголь лучше газа
Getty Images

Украинские тепловые электростанции переходят на использование угля как основного вида топлива. Такое решение было принято в среду, 17 июня, на заседании Кабинета министров, сообщает Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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“Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях.... Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта“, - написал глава правительства.

По словам премьер-министра, реализация данного решения поддержит украинских шахтеров и позволит сохранить в этой области около 20 тысяч рабочих мест.

Заседание Кабмина, на котором было принято решение о переводе ТЭС на уголь:

Напомним, развитые страны постепенно отказываются от использования угля в качестве топлива. В конце апреля Швеция стала уже третьей европейской страной, которая перестала использовать уголь. Ранее это сделали Австрия и Бельгия.

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Теги: уголь, газ, шахтеры, Шмыгаль, Кабмин, энергетика, ТЭС
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Комментариев (3)
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dimasvetik    17.06.2020, 17:11
Оценка:  0
dimasvetik
Бля, Порох вернись!!!! Гройсман Вернись!!!! Снова олигархи народ на кую крутят!!!!
Hatabich    17.06.2020, 17:04
Оценка:  +1
Hatabich
Зачетно ахметке лизнули.
Woodbrother    17.06.2020, 16:57
Оценка:  0
Woodbrother
Газ в ЕС упал до 20 долларов за 1000м3, а был 170 долларов за 1000 м3. Хитрая схема по поддержке российских оккупантов . А уж как экология загадится.
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