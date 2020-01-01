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Правительство приоткрывает границы с РФ и Беларусью

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Кабмин откроет несколько пунктов пропуска на границе.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UGP

Кабинет министров проголосовал за открытие некоторых пропускных пунктов на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 июня.

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Автомобильное сообщение будет возобновлено на пропускных пунктах "Дольск" и "Вильча".

"Проект разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и республикой Беларусь, в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине, и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственной границе для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча"". - отметил глава МВД Арсен Аваков.

Кабмин поддержал данное решение, однако пропускные пункты откроются только после официальной публикации. О точном количестве пунктов, которые откроются, сейчас неизвестно.

Напомним, Польша отказалась возобновлять авиасообщение с Украиной.

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