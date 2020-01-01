Кабмин вернет деньги за отмененное пробное ВНО – Шмыгаль

Премьер-министр уверяет, что основная сессия ВНО, в отличие от пробной, всё же состоится.

Из-за карантина пробное ВНО так и не состоялось depositphotos.com

Правительство вернет деньги, уплаченные выпускниками за участие в пробном внешнем независимом оценивании, которое не состоялось в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

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“Средства за отмену пробного ВНО будут возвращены. Правительство на сегодняшнем заседании утвердило порядок их начисления. Возврат средств в ближайшее время будет осуществляться через отделения “ПриватБанка“, - заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, участники пробного ВНО получат от банка сообщение о зачислении средств, если они уже имеют банковскую карточку, или о том, что карта с начисленными средствами ждет их в ближайшем отделении “ПриватБанка“.

Для справки. Стоимость участия в пробном ВНО в зависимости от региона должна была составить от 138 до 150 грн.

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При этом глава правительства заверил, что на данный момент нет причин для отмены собственно самого внешнего независимого оценивания, которое запланировано в период с 25 июня по 15 июля.

Отдельно подчеркиваю: пока нет никаких оснований для отмены основной сессии ВНО. Оно состоится по определенному плану. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат, - резюмировал Шмыгаль.

Заседание Кабмина, на котором было принято решение о возврате средств выпускникам:

Напомним, сегодня президент Зеленский подал в парламент проект закона, которым предлагается сделать ВНО-2020 добровольным, а не обязательным.

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