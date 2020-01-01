Стрельба в Одессе: Полиция задержала семерых подозреваемых

Шестеро находятся в изоляторе, один – под конвоем в больнице.

Полицейские задержали семерых участников вчерашней драки со стрельбой, которой произошла на Французском бульваре в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Читай также: Пьяные военные стреляли у детского центра

Как выяснили правоохранители, во второй половине дня 6 июня между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники применили оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако впоследствии в больницу самостоятельно обратились с ножевыми ранениями двое мужчин, участвовавших в конфликте.

Правоохранители оперативно установили и задержали семерых подозреваемых в преступлении. Среди них – граждане Украины и выходцы из Закавказья в возрасте от 22-х до 37-ми лет.

Читай также: Депутату райсовета Броваров прострелили ногу

Сейчас шестеро из них ожидают определения меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один – под конвоем в больнице. У правонарушителей изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства причастности к преступлению.

В настоящее время следствие по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других участников конфликта. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, вчера в Одессе произошел конфликт со стрельбой. По данным СМИ местный предприниматель пытался отбиться от рэкетиров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.