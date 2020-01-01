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Стрельба в Одессе: Полиция задержала семерых подозреваемых

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Шестеро находятся в изоляторе, один – под конвоем в больнице.
Стрельба в Одессе: Полиция задержала семерых подозреваемых
© od.npu.gov.ua
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Стрельба в Одессе: Полиция задержала семерых подозреваемых
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Полицейские задержали семерых участников вчерашней драки со стрельбой, которой произошла на Французском бульваре в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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Как выяснили правоохранители, во второй половине дня 6 июня между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники применили оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако впоследствии в больницу самостоятельно обратились с ножевыми ранениями двое мужчин, участвовавших в конфликте.

Правоохранители оперативно установили и задержали семерых подозреваемых в преступлении. Среди них – граждане Украины и выходцы из Закавказья в возрасте от 22-х до 37-ми лет.

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Сейчас шестеро из них ожидают определения меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один – под конвоем в больнице. У правонарушителей изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства причастности к преступлению.

В настоящее время следствие по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других участников конфликта. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, вчера в Одессе произошел конфликт со стрельбой. По данным СМИ местный предприниматель пытался отбиться от рэкетиров.

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Теги: Одесса, стрельба, хулиганство
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