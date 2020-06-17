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Комитет передал в Раду постановление об увольнении Авакова

Комментариев: 2
Постановление рассмотрят депутаты Верховной Рады.
Министр ынутренних дел Арсен Аваков
Министр ынутренних дел Арсен Аваков
МВД

Парламентский комитет по вопросам деятельности правоохранительных органов согласился передать для рассмотрения в Верховной Рады постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом информирует пресс-служба партии "Голос".

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"Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова. Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" на повестку дня сессии", - отметили в партии.

Законопроект об отставке Авакова зарегистрировали в Верховной Раде 5 июня под номером 3606 и передали на рассмотрение в профильный комитет.

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Согласно законодательству, члена Кабмина можно уволить по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента, либо же по собственному желанию.

Для того, чтобы инициировать рассмотрение какого-либо вопроса в Верховной Раде нужно собрать минимум 150 подписей депутатов.

Напомним, нардепы рассмотрят вопрос об отставке Авакова на внеочередном заседании Рады.

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Комментариев (2)
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Orzy    17.06.2020, 18:35
Оценка:  0
Orzy
"Авакова в отставку. Мусоров на свалку" (с) Кива
colavova    17.06.2020, 18:35
Оценка:  0
colavova
да ща ))) пресса утонет в компромате на депутатов и их родню в третьем поколении))
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