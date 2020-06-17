Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Водителям маршруток запретят пытать пассажиров шансоном – законопроект

Комментариев: 1
Профильный комитет Рады одобрил проект закона о запрете акустического насилия в транспорте.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат из фракции “Европейская солидарность“ Владимир Вятрович.

Читай также: Закон о референдуме обещают принять осенью

“Это проект, инициированный общественностью, который мы - 15 депутатов разных фракций - внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки“, - говорится в сообщении.

По словам Вятровича, если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники.

Напомним, сегодня президент Зеленский подал в парламент проект закона, которым предлагается сделать ВНО-2020 добровольным, а не обязательным.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: общественный транспорт, маршрутка, Верховная Рада, законопроект, Вятрович
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
МиxасьUA    17.06.2020, 18:28
Оценка:  0
МиxасьUA
Ага,водилы так и послушаются"15 дУпатутов из разных фракций",то бишь из фракций"Еврейская солидарность"Педи Пидоpoшенко и её"молодёжки"-фракции&q uot;ГолAss".А что слушать?""Пливе туалетна кача по Тисині"гей-гурту"Підapi йська Xepція"?)))))))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь