Водителям маршруток запретят пытать пассажиров шансоном – законопроект

Профильный комитет Рады одобрил проект закона о запрете акустического насилия в транспорте.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат из фракции “Европейская солидарность“ Владимир Вятрович.

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“Это проект, инициированный общественностью, который мы - 15 депутатов разных фракций - внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки“, - говорится в сообщении.

По словам Вятровича, если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники.

Напомним, сегодня президент Зеленский подал в парламент проект закона, которым предлагается сделать ВНО-2020 добровольным, а не обязательным.

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