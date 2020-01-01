Ранее в полицию сообщили об их исчезновении. Теперь их тела переданы на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.

В Славутиче пропавших мужчину и женщину нашли закопанными в лесу

Мужчину и женщину обнаружили закопанными в лесу в Славутиче

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Мужчину и женщину обнаружили закопанными в лесу в Славутиче

В Славутиче Киевской области произошло двойное убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 17 июня.

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Правоохранители нашли тела пропавших ранее местных жителей - мужчины и женщины - закопанными в лесу.

“Так, на днях в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины и женщины, жителей Славутича, которые долгое время не выходили на связь. По месту жительства пропавшей женщины полицейские обнаружили следы бурого цвета, похожие на кровь, и беспорядок“, - сказано в сообщении.

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Специалистам удалось установить место “захоронения“ пропавших. Злоумышленник закопал их в лесу. Теперь тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Полиция также установила личность подозреваемого. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает срок до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что ранее в Киеве нашли тело мужчины в котловане с водой. Труп обнаружили в яме над поврежденной теплотрассой в Святошинском районе. По предварительной версии, мужчина оступился и упал в котлован.

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