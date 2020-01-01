Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мужчину и женщину обнаружили закопанными в лесу в Славутиче

Комментариев: 0
Ранее в полицию сообщили об их исчезновении. Теперь их тела переданы на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.
Мужчину и женщину обнаружили закопанными в лесу в Славутиче
© kv.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • В Славутиче пропавших мужчину и женщину нашли закопанными в лесу
Мужчину и женщину обнаружили закопанными в лесу в Славутиче
В Славутиче пропавших мужчину и женщину нашли закопанными в лесу
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Славутиче Киевской области произошло двойное убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 17 июня.

Читай также: В Киеве мужчина забил до смерти коллегу по работе

Правоохранители нашли тела пропавших ранее местных жителей - мужчины и женщины - закопанными в лесу.

“Так, на днях в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины и женщины, жителей Славутича, которые долгое время не выходили на связь. По месту жительства пропавшей женщины полицейские обнаружили следы бурого цвета, похожие на кровь, и беспорядок“, - сказано в сообщении.

Читай также: В Днепре на Осокорках нашли неопознанный труп

Специалистам удалось установить место “захоронения“ пропавших. Злоумышленник закопал их в лесу. Теперь тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Полиция также установила личность подозреваемого. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает срок до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что ранее в Киеве нашли тело мужчины в котловане с водой. Труп обнаружили в яме над поврежденной теплотрассой в Святошинском районе. По предварительной версии, мужчина оступился и упал в котлован.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: убийство, Киевская область, Славутич, труп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь