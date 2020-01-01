Зеленский распорядился создать Комитет по вопросам разведки

Владимир Зеленский своим указом ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал вместо него новый аналогичный комитет.

Президент Владимир Зеленский подписал указы о создании Комитета по вопросам разведки и ликвидации Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности. Указ опубликован на сайте президента в среду, 17 июня.

"Образовать при Президенте Украины Комитет по вопросам разведки", - сказано в документе.

Согласно указу, комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Зеленский также ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины. Документ предполагает, что новый комитет будет обеспечивать реализацию решений ликвидированного Объединенного комитета.

Напомним, что ранее Зеленский назначил своего советника в СНБО. Руслан Демченко почти год занимал должность советника главы государства, а до этого был советником экс-президента Петра Порошенко.

Также сообщалось, что Зеленский назначил судей в неработающие суды. По состоянию на конец мая в Украине было 10 неработающих судов. Глава государства назначил судей в восемь из них.

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