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Раде предлагают закрыть выезд украинцам с долгами по коммуналке

Комментариев: 3
Депутаты предлагают ввести такие же ограничения в отношении должников за коммуналку, как и за алименты.
В Украине могут начать вводить ограничения должникам за коммуналку
В Украине могут начать вводить ограничения должникам за коммуналку
Корреспондент.net

Депутаты от Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают запретить выезд за границу гражданам с долгами за коммуналку.

Задолженность смогут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Подобные ограничения действуют уже к должникам за алименты.

Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.

В случае принятия законопроект, взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.

На данный момент украинцы задолжали за коммуналку 63,2 миллиарда гривен. При этом в последние два месяца долги немного сократились.

 

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Теги: долги, Рада, законопроект, коммуналка, коммунальные услуги, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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krolikoff_net    17.06.2020, 20:08
Оценка:  0
krolikoff_net
Погнаные слуги народа уже не знают как то народ еще раз ограбьить и ободрать до нитки. СКОТЫ.
МиxасьUA    17.06.2020, 19:01
Оценка:  -19
МиxасьUA
Авторов этого"законопроекта"нуж но"посадить"на минимальную зарплату и предложить прожить год,при этом заплатив за все услуги ЖКХ.Этот"законопроект"- ничто иное как геноцид народа!
МиxасьUA    17.06.2020, 19:09
Оценка:  -21
МиxасьUA
Очень подробно про этот"законопроект"нап исал сайт Страна.В этом"законопроекте"ук азано что долг этот барыги ЖКХ могут придумывать,но за это привлечь их к ответственности невозможно.Там много"интересного"ещё .
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