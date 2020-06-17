В Раде забраковали доработанную программу Кабмина
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду, 17 июня, отказался поддержать обновленную программу правительства.
Новый документ поддержали только пять членов комитета, еще четыре проголосовали "против" и столько же воздержались.
Комитет решил рекомендовать Раде определиться относительно документа путем голосования.
Также программу не поддержал комитете по свободе слова и комитет по информационной политике.
Отметим, правительство проработало уже 100 дней, а парламент так до сих пор и не принял его программу. Ранее в Раде называли программу Кабмина "рефератом", ее отклонили все комитеты парламента.
4 июня Верховная рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. А уже 15 июня Кабмин опубликовал обновленный документ.
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