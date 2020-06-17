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В Раде забраковали доработанную программу Кабмина

Комментариев: 5
Предыдущую программу правительства забраковали более половины комитетов Рады, поэтому ее отправили на доработку. Но и новый документ пока не нашел поддержки.
Новая программа правительства не нашла поддержки у комитета по экономике
Новая программа правительства не нашла поддержки у комитета по экономике
iportal.rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду, 17 июня, отказался поддержать обновленную программу правительства.

Новый документ поддержали только пять членов комитета, еще четыре проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Раде определиться относительно документа путем голосования.

Также программу не поддержал комитете по свободе слова и комитет по информационной политике.

Отметим, правительство проработало уже 100 дней, а парламент так до сих пор и не принял его программу. Ранее в Раде называли программу Кабмина "рефератом", ее отклонили все комитеты парламента.

4 июня Верховная рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. А уже 15 июня Кабмин опубликовал обновленный документ.

 

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Теги: Рада, Кабмин Украины, правительство, комитеты ВР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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krolikoff_net    17.06.2020, 20:09
Оценка:  0
krolikoff_net
Идиоты у руля страны - горе для народа. 73% бараны - вы довольны ?
tamarakoren    17.06.2020, 19:53
Оценка:  +1
tamarakoren
Отклонение Верховной Радой программы деятельности Кабинета министров Украины не является основанием для его отставки, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков."Если она (программа – ИФ) отклоняется, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства....
tamarakoren    17.06.2020, 19:55
Оценка:  +1
tamarakoren
Это только означает, что в течение года они не смогут внести новую программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год", - сказал Разумков на брифинге в четверг.Он пояснил, что во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно.
tamarakoren    17.06.2020, 20:00
Оценка:  +1
tamarakoren
"Она отправляется лишь раз, далее она должна быть или одобрена или отклонена", - сказал спикер...Что имеем? Программы правительства нет - ВР прроголосовала против ,обозвав доклад рефератом)) иммунитета у правительства нет. Дебет с кредитом не сходится)) шмыгаль сломался,несите следующего ))
МиxасьUA    17.06.2020, 19:20
Оценка:  -22
МиxасьUA
Шмургаля-в отставку!Надумаете за"долги"перед барыгами ЖКХ забирать имущество и из жилья выселять-вас убивать начнут!С теми кто специально не платит,разбирайтесь отдельно.Но геноцид народа не пройдёт!
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