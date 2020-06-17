В Раде забраковали доработанную программу Кабмина

Предыдущую программу правительства забраковали более половины комитетов Рады, поэтому ее отправили на доработку. Но и новый документ пока не нашел поддержки.

Новая программа правительства не нашла поддержки у комитета по экономике iportal.rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду, 17 июня, отказался поддержать обновленную программу правительства.

Новый документ поддержали только пять членов комитета, еще четыре проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Раде определиться относительно документа путем голосования.

Также программу не поддержал комитете по свободе слова и комитет по информационной политике.

Отметим, правительство проработало уже 100 дней, а парламент так до сих пор и не принял его программу. Ранее в Раде называли программу Кабмина "рефератом", ее отклонили все комитеты парламента.

4 июня Верховная рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. А уже 15 июня Кабмин опубликовал обновленный документ.

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