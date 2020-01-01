Барби plus-size, Карпаты и секта Флойда: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 17 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 17 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как на матче Минай - Динамо поддержали полицейского, арестовывавшего Флойда, а в США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса".
Под ВР прошла акция протеста с "Януковичем", и опубликованы фото "лысеющих" Карпат.
Австралийская компания Face Bra предлагает своим клиентам "бюстгальтер для лица", а в Ирландии родился кролик без ушей.
В Украине испытали комплекс Нептун с боевой частью, а в Одессе обвалился потолок жилого дома.
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