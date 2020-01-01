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Барби plus-size, Карпаты и секта Флойда: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 17 июня 2020 года.
В США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса"
В США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса"
кадр из видео
Cмотрите фотогалерею Барби plus-size, Карпаты и секта Флойда: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 17 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как на матче Минай - Динамо поддержали полицейского, арестовывавшего Флойда, а в США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса".
 
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Теги: США, Одесса, бюстгальтер, фото, Карпаты, обвал, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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