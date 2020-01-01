Барби plus-size, Карпаты и секта Флойда: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 17 июня 2020 года.

В США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса" кадр из видео

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 17 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как на матче Минай - Динамо поддержали полицейского, арестовывавшего Флойда, а в США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса".

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