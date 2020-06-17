Шмыгаль потребовал от мэров выпустить на маршруты весь транспорт

Премьер считает, что так можно избежать очередей на остановках и давки в транспорте.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к мэрам украинских городов с требованием выпустить на маршруты максимальное количество общественного транспорта, чтобы избежать скоплений людей в условиях карантина. Свое требование глава правительства озвучил во время заседания Кабинета министров в среду, 17 июня.

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Шмыгаль отметил, что власти должны создать для граждан условия, в которых те могли бы соблюдать требования карантина.

"Поэтому обращаюсь к городских главам – выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты. При необходимости – разработайте новые маршруты. Но люди не должны стоят в очереди и ехать в переполненных душных маршрутках", - подчеркнул премьер.

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Также премьер попросил навести в пригородных поездах порядок с осуществлением контроля и с соблюдением требования по количеству людей в вагонах, соблюдением масочного режима и других мер, определенных правительством.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля, новых послаблений не предусмотрено. Правительство разрешило региональным властям самостоятельно ужесточать карантин на своей территории.

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