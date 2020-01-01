Комитет Рады поддержал сложение мандата Вакарчуком

Состоялось заседание комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотрел вопрос о заявлениях депутатов Святослава Вакарчука из фракции Голос и Ольги Бельковой из Батькивщины о сложении депутатских полномочий. Об этом в среду, 17 июня, сказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов, сообщает Укринформ.

"Комитет постановил поддержать решение и предложить проект постановления о сложении полномочий и Вакарчуком, и Бельковой", – сказал Фролов.

Напомним, 11 июня стало известно, что Вакарчук отказался от депутатского мандата. Не проработав и года в Раде, он заявил, что выполнил свою миссию. Вакарчук сделал это во второй раз в своей политической карьере.

А вчера стало известно, что Ольга Белькова сложит депутатский мандат. По ее словам, в этом "никакой зрады, просто жизнь".

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