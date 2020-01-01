С 2017 года строительная компания в четвертый раз подверглась атакам неизвестных злоумышленников.

Следователи изъяли осколки и рычаг к запалу ручной гранаты с маркировкой Нацполиция Украины

В Ровно на территории строительной фирмы произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 17 июня.

"В результате ночного взрыва повреждено ограждение, фасад здания и осколками – четыре автомобиля. На территории фирмы в то время находился на дежурстве охранник, который не пострадал", – говорится в сообщении.

Следователи с места происшествия изъяли металлические осколки разного размера и рычаг к запалу ручной гранаты с маркировкой. Они отправлены на экспертизу.

Начато досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с применением боеприпаса (ч.4 ст.296 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно взорвали гранату на территории фирмы

В полиции отметили, что в 2017 году неизвестные лица подожгли автомобили, принадлежащие владельцу фирмы и его сыну, который руководит частным предприятием.

В 2018 году произошел поджог офиса, а в 2019 – на территории фирмы неизвестный бросил гранату. По этим фактам продолжаются досудебные расследования.

Ранее сообщалось, что в Ровно директор одного из частных предприятий обнаружил гранату РГД-5 на входных дверях в свой офис.

Также сообщалось, что в Ровно обнаружили незаконную АЗС на улице Млиновской. Ее работник угрожал взорвать гранатой себя и полицейских. Боеприпас удалось обезвредить.

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