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Кабмин внес в Раду кандидатуру нового министра Минобразования

Комментариев: 1
Руководство парламента рассматривает постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
У Сергея Шкарлета резко выросли шансы стать министром
У Сергея Шкарлета резко выросли шансы стать министром
gorod.cn.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Об этом сообщается на сайте парламента вечером в среду, 17 июня.

Проект постановления был внесен сегодня и зарегистрирован под номером 3675. Текст проекта постановления пока отсутствует.

"Передано на рассмотрение руководству", – указано на сайте Рады.

Напомним, 15 июня фракция Слуга народа заслушала претендента на пост минобразования Сергея Шкарлета. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас Шкарлет – единственный кандидат на эту должность

Как известно, Сергей Шкарлет – ректор Черниговского государственного технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский облсовет от Партии регионов, а в 2015 – от Блока Петра Порошенко.

Также сообщалось, что в монографии Сергея Шкарлета нашли плагиат.

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Теги: премьер-министр, Рада, Верховная Рада, парламент, министр, минобразования, назначение, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗЕленомойский    17.06.2020, 20:59
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Будемо надіятись, що може хоча би новий Міністр навчити ЗЕбіла розмовляти по Українські .
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