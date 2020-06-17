Кабмин внес в Раду кандидатуру нового министра Минобразования

Руководство парламента рассматривает постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Об этом сообщается на сайте парламента вечером в среду, 17 июня.

Проект постановления был внесен сегодня и зарегистрирован под номером 3675. Текст проекта постановления пока отсутствует.

"Передано на рассмотрение руководству", – указано на сайте Рады.

Напомним, 15 июня фракция Слуга народа заслушала претендента на пост минобразования Сергея Шкарлета. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас Шкарлет – единственный кандидат на эту должность

Как известно, Сергей Шкарлет – ректор Черниговского государственного технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский облсовет от Партии регионов, а в 2015 – от Блока Петра Порошенко.

Также сообщалось, что в монографии Сергея Шкарлета нашли плагиат.

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