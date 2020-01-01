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В Тернополе ужесточат карантинные ограничения

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В рамках ужесточения карантина перевозка пассажиров будет осуществляться исключительно в масках.
Также запрещаются массовые мероприятия
Также запрещаются массовые мероприятия
 
В Тернополе ужесточают ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает городской штаб по борьбе с COVID в Facebook.
 
"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса решили: запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры); запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)", - говорится в сообщении.
 
Клиентам заведений общественного питания разрешается находиться до двух часов с соблюдением противоэпидемическим мер.
 
Руководители ТРЦ и рынков должны обеспечить распределение потоков посетителей, в том числе отдельные входы и выходы, а также проводить обязательный температурный скрининг и обновить дистанционную разметку для посетителей.
 
Учреждения, которые не смогут выполнить указанные условия, будут закрыты.
 
Перевозка пассажиров может осуществляться исключительно в масках, а их число не должно превышать количество сидячих мест.
 
"С 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительные меры", - подчеркивают в штабе.
 
Напомним, в Украине будет продлен адаптивный карантин до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. 

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Теги: Тернополь, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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